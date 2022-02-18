Не успел наблюдательный совет НСТУ распрощаться с Ярославом Лодыгиным, как группа Kalush Orchestra, которой предлагают ехать на Евровидение-2022 вместо Alina Pash, уже прокомментировала его увольнение. Рэперы радуются, что справедливость победила, ведь у них зуб на судью Нацотбора.
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Реакция Kalush Orchestra на увольнение Ярослава Лодыгина
Несмотря на то, что глава оргкомитета по Нацотбору Евровидения якобы подал в отставку сам, ребята из Kalush Orchestra убеждены, что Суспільне на него надавило.
Йо, я к вам с хорошими новостями. Кто не слышал, Лодыгина уволили из Суспільного. Наконец-то справедливость победила, класс! Жаль, конечно, что он не сам ушел, как и обещал, но ничего. Все будет хорошо,
– порадовался солист Олег Псюк.
Реакция Kalush Orchestra на увольнение Ярослава Лодыгина / Видео с инстаграма группы
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Скандал Kalush Orchestra с Лодыгиным и Суспільним
- В финале Нацотбора Евровидения судья Ярослав Лодыгин отдал группе Kalush Orchestra всего 3 балла из 8 возможных и назвал их "людьми с гор". Впоследствии он извинился за такую формулировку, потому что якобы не хотел обидеть музыкантов.
- Рэперы подозревали Суспільне в фальсификации результатов голосования, потому что после прямого эфира команда Нацотбора отказалась показывать бумажку с баллами, в которой путался ведущий Тимур Мирошниченко.
- Впоследствии организаторы объяснили, что все из-за установленных правил – если бы этот документ показал Kalush Orchestra, его пришлось бы обнародовать всем.
- Музыканты были так разозлены на Суспільне, что писали петицию президенту, но та почему-то до сих пор не появилась на сайте.