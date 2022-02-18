Не успел наблюдательный совет НСТУ распрощаться с Ярославом Лодыгиным, как группа Kalush Orchestra, которой предлагают ехать на Евровидение-2022 вместо Alina Pash, уже прокомментировала его увольнение. Рэперы радуются, что справедливость победила, ведь у них зуб на судью Нацотбора.

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Реакция Kalush Orchestra на увольнение Ярослава Лодыгина

Несмотря на то, что глава оргкомитета по Нацотбору Евровидения якобы подал в отставку сам, ребята из Kalush Orchestra убеждены, что Суспільне на него надавило.

Йо, я к вам с хорошими новостями. Кто не слышал, Лодыгина уволили из Суспільного. Наконец-то справедливость победила, класс! Жаль, конечно, что он не сам ушел, как и обещал, но ничего. Все будет хорошо,

– порадовался солист Олег Псюк.

Реакция Kalush Orchestra на увольнение Ярослава Лодыгина / Видео с инстаграма группы

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Скандал Kalush Orchestra с Лодыгиным и Суспільним