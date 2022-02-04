Співачка Міла Нітіч захворіла на коронавірус у Туреччині: як почується зірка

Українська артистка Міла Нітіч тільки-но повернулась з відпочинку у Туреччині, Стамбулу, та злягла з коронавірусом. За її словами, вона занедужала на новий штам хвороби "Омікрон".

Як розповіла співачка, хворіє вона вже близько півтора тижні, але у Туреччині ПЛР-тест не показав позитивного результату. Лише по поверненню в Україну у неї виявили недугу.

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За два роки існування коронавірусу я не захворіла жодного разу. Зате "омікрончик" мене на раз-два… По відчуттях: закладеність носа, запахи є, але дуже слабкі, все смаки відчуваю. З мінусів – відчуваю вакуум в голові, трішки болить. І ще я дуже сильно кашляла, але я понад тиждень приймаю антибіотики, тому він пройшов,

– поділилась Міла Нітіч.

Зараз співачка перебуває вдома в Іріпіні під Києвом та лікується від недуги. Вона попросила усіх своїх прихильників бути обережнішими та менше контактувати з іншими людьми.

Міла Нітіч захворіла на "Омікрон": дивіться відео з інстаграм-сторіс зірки

Хто ще занедужав на COVID-19

Зазначимо, що останніми тижнями все більше зірок почали хворіти на коронавірус на тлі чергового спалаху хвороби: