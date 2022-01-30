Про хворобу Іванна повідомила на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 33 тисячі користувачів мережі.

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Сасанчин з дружиною підхопили COVID-19

Днями Роман та Іванна відсвяткували хрестини доньки Елізабет, яка народилася наприкінці грудня. Свято відбувалося в колі найближчих людей, однак у складний час пандемії новоспеченим батькам не вдалося уникнути інфікування. Дружина Сасанчина показала в мережі позитивні результати тестів на COVID-19.

Наразі Іванна не розповідає про свій стан, однак, схоже, що в закоханих погане самопочуття. Вони перебувають разом із донечкою. Зіркова дружина неабияк засмутилась, коли дізналася про хворобу.



Іванна Сасанчин про інфікування COVID-19 / Скриншот інстаграм-сторіз Іванни

Нагадаємо, два тижні тому Іванна вже повідомляла про погане самопочуття. Тоді в неї ломило все тіло, не було сил, жахливо боліла голова та була висока температура. Спершу дівчина лікувалася вдома, а згодом її госпіталізували й перебувала під наглядом медиків.