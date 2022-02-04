Як розповіла співачка, хворіє вона вже близько півтора тижні, але у Туреччині ПЛР-тест не показав позитивного результату. Лише по поверненню в Україну у неї виявили недугу.
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За два роки існування коронавірусу я не захворіла жодного разу. Зате "омікрончик" мене на раз-два… По відчуттях: закладеність носа, запахи є, але дуже слабкі, все смаки відчуваю. З мінусів – відчуваю вакуум в голові, трішки болить. І ще я дуже сильно кашляла, але я понад тиждень приймаю антибіотики, тому він пройшов,
– поділилась Міла Нітіч.
Зараз співачка перебуває вдома в Іріпіні під Києвом та лікується від недуги. Вона попросила усіх своїх прихильників бути обережнішими та менше контактувати з іншими людьми.
Міла Нітіч захворіла на "Омікрон": дивіться відео з інстаграм-сторіс зірки
Хто ще занедужав на COVID-19
Зазначимо, що останніми тижнями все більше зірок почали хворіти на коронавірус на тлі чергового спалаху хвороби:
- Анна Неплях, "Міс Україна Всесвіт" захворіла на коронавірус після повернення з Мексики;
- Ілона Гвоздьова перенесла недугу в Грузії під час роботи на "Танцях з зірками";
- Катерина Бужинська два роки теж береглась, але занедужала на COVID-19;
- Камалія захворіла на флурону – мікс грипу та COVID-19;
- Роман Сасанчин з дружиною та одномісячною донькою Іванною теж захворіли на коронавірус;
- Така ж доля і в MamaRika, її чоловіка Сергія та 6-місячного сина.