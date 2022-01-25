Українська співачка Камалія активно ділиться перебігом своєї хвороби на сторінці в інстаграмі. Співачка розповіла, що тепер у неї підтвердили флурону.
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Камалія про свою хворобу
Виконавиця розповіла, що стан її здоров'я так і не покращився. Загалом зірка хворіє вже понад 2 тижні. Спершу Камалії діагностували грип А, та тепер виявили флурону – коли людина одночасно хворіє і коронавірусом, і грипом.
Вже хворію понад два тижні, температура не падає нижче 38, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб унеможливити поразку легень,
– розповіла артистка.
Камалія поділилась, що тести на коронавірус показують негативний результат. Однак її друзі, з якими нещодавно відпочивала знаменитість, отримали позитивні результати на COVID-19. Їхні симптоми та симптоми співачки збігаються, тому лікарі вважають, що Камалія таки захворіла на коронавірус вдруге.
Нагадаємо, ще 19 січня виконавиця розповіла про погане самопочуття. Вона поділилась, що через вкрай високу температуру їй довелося викликати швидку.