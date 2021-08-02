Співачка MamaRika вперше стала мамою
2 серпня 2021 , 18:01Читать новость на русском
Українська співачка MamaRika народила дитину. Хлопчик став первістком для виконавиці та її чоловіка Сергія Середи. Молоді батьки не тямлять себе від радощів, адже ця вагітність була дуже очікуваною для подружжя.
Про народження малюка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Син зірки з'явився на світ 2 серпня.
Актуально MamaRika відправилась до пологового будинку: зовсім скоро вона стане мамою
Тепер ми офіційно найщасливіші,
– лаконічно повідомила співачка.
Вона опублікувала фото з пологового будинку з чоловіком і сином на руках. MamaRika не засвітила обличчя малюка й не розсекретила його ім'я. Схоже, зіркові батьки не скоро познайомлять первістка з публікою.
Що відомо про вагітність MamaRika
- Ще взимку зірка разом із чоловіком переїхала з Києва до Одеси, адже захотіла змінити середовище. Однак, як вияснилось потім, причиною переїзду стала вагітність виконавиці.
- Першу вагітність співачка приховувала цілих 8 місяців, та все ж розповіла про свій цікавий стан наприкінці травня.
- MamaRika поділилась, що вони з її коханим дуже сильно хотіли народити дитину і "старалися цілих чотири місяці". Проте, ці спроби були невдалими. Лише тоді, коли пара припинила сподіватися, все вдалося.
- 32-річна співачка важко переносила вагітність, адже спочатку вона мала сильний токсикоз й загрозу викидня. Тоді лікарі заборонили MamaRika займатись спортом й літати літаком. Дівчина була змушена відмовитись від звичного способу життя й схудла на декілька кілограмів.
- На 35-му тижні вагітності співачка потрапила в лікарню. Деталі госпіталізації невідомі, однак вона перебувала на стаціонарі, щоб не зашкодити малюку.