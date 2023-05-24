На інцидент з "маленькою людою" відреагувала ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.
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"Я б могла запідозрити, що в "Охматдиті" щось приховують і вони не хочуть пов'язувати себе з Лободою, але ні", – сказала ведуча 24 Каналу.
Просто вибачте
Соляр нагадала, що це далеко не перший скандал з "благодійним" концертом Лободи.
У Варшаві був благодійний концерт з українськими зірками. Випадково побачили афіші, на яких була і Лобода, яка вирішила "що вона долучається до цього концерту". Проте організатори заходу не запрошували її. Представники співачки скасували концерт, хоча заявили що захід нібито перенесли в інше приміщення.
Моя вам порада, якщо ви (Світлана Лобода – 24 Канал) хочете жити, працювати, існувати на території України, то вивчіть напам’ять одне єдине слово і скажіть його народу України: "Вибачте". А тоді дайте той благодійний концерт не в закритому приміщені, а на вулиці серед людей або у госпіталі захисникам і пораненим, – додала Соляр.
Соляр емоційно відреагувала на концерт Лободи у Києві: дивіться відео
Скандал щодо благодійного концерту Лободи: деталі
- Співачка Світлана Лобода планувала 25 серпня 2023 року виступити з благодійним концертом. Він мав відбутися в Osocor Residence у Києві.
- На благодійному заході нібито мали збирати кошти на відновлення ЛОР-відділення "Охматдиту".
- Українців обурив анонс виступу в Україні Лободи. Проти заходу почали висловлюватися й артисти – репер Ярмак одним з перших відреагував на можливу подію. Він назвав новину про концерт Лободи у Києві ганьбою.
- Спершу керівництво Osocor Residence пояснило ситуацію з концертом Лободи та наголосило, що не буде його скасовувати. Однак через суспільний резонанс та критику скасували захід.
- Після скандального скасування концерту репер Ярмак оголосив збір на 10 мільйонів гривень ЛОР-відділенню "Охматдиту" і першим перерахував 100 тисяч гривень.