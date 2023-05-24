На інцидент з "маленькою людою" відреагувала ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

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Зверніть увагу! На початку повномасштабного вторгнення Катерина Соляр назвала Світлану Лободу "маленькою людою" через її скандальні слова про українців. Лобода після 2014 року працювала в Росії й закривала очі на війну в Україні.

"Я б могла запідозрити, що в "Охматдиті" щось приховують і вони не хочуть пов'язувати себе з Лободою, але ні", – сказала ведуча 24 Каналу.

Просто вибачте

Соляр нагадала, що це далеко не перший скандал з "благодійним" концертом Лободи.

У Варшаві був благодійний концерт з українськими зірками. Випадково побачили афіші, на яких була і Лобода, яка вирішила "що вона долучається до цього концерту". Проте організатори заходу не запрошували її. Представники співачки скасували концерт, хоча заявили що захід нібито перенесли в інше приміщення.

Моя вам порада, якщо ви (Світлана Лобода – 24 Канал) хочете жити, працювати, існувати на території України, то вивчіть напам’ять одне єдине слово і скажіть його народу України: "Вибачте". А тоді дайте той благодійний концерт не в закритому приміщені, а на вулиці серед людей або у госпіталі захисникам і пораненим, – додала Соляр.

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