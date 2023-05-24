На инцидент с "маленькой людой" отреагировала ведущая 24 Каналу Екатерина Соляр.

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Обратите внимание! В начале полномасштабного вторжения Екатерина Соляр назвала Светлану Лободу "маленькой людой" из-за ее скандальных слов об украинцах. Лобода после 2014 работала в России и закрывала глаза на войну в Украине.

"Я бы могла заподозрить, что в "Охматдете" что-то скрывают, и они не хотят связывать себя с Лободой, но нет", – сказала ведущая 24 Канала.

Просто извините

Соляр напомнила, что это далеко не первый скандал с "благотворительным" концертом Лободы.

В Варшаве прошел благотворительный концерт с украинскими звездами. Случайно увидели афиши, на которых была и Лобода, решившая "что она приобщается к этому концерту". Однако организаторы мероприятия не приглашали ее. Представители певицы отменили концерт, хотя заявили, что мероприятие якобы перенесли в другое помещение.

Мой вам совет, если вы (Светлана Лобода – 24 Канал) хотите жить, работать, существовать на территории Украины, то выучите наизусть одно единственное слово и скажите его народу Украины: "Извините". А тогда дайте этот благотворительный концерт не в закрытом помещении, а на улице среди людей или в госпитале защитникам и раненым, – добавила Соляр.

Соляр эмоционально отреагировала на концерт Лободы в Киеве: смотрите видео

Скандал о благотворительном концерте Лободы: детали