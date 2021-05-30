Краще ви до нас, але не на танках, – солістка Go_A відповіла на запрошення з виступами до Росії

Після приголомшливого виступу на Євробаченні-2021 гурт Go_A зміг завоювати прихильність не лише української, а й іноземної публіки. Музикантів запрошують виступати в різні країни Європи, а також в Росію. Солістка колективу наголосила, що вона не поїде до країни-агресора, але запросила росіян в Україну. За однієї умови: не на танках.

Гурт Go_A завдяки виступу на Євробаченні-2021 прославився на увесь світ. Прихильники нетерпляче чекають музикантів у різних куточках світу. Колектив з радістю потішить шанувальників живими виступами, але в Росію точно не поїде.

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Go_A про виступи в Росії

Солістка колективу Катерина Павленко відповідала на запитання користувачів мережі в інстаграмі. Вокалістку запитали, чи буде тур Go_A в Росії. Дівчина відповіла категорично.

Ні, я до вас не поїду. Краще ви до нас. Подивитеся… Тільки не на танках,

– наголосила Павленко.

Go_A на Євробаченні-2021