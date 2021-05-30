Группа Go_A благодаря выступлению на Евровидении-2021 прославилась на весь мир. Поклонники с нетерпением ждут музыкантов в разных уголках мира. Коллектив с радостью порадует поклонников живыми выступлениями, но в Россию точно не поедет.

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Go_A о выступлениях в России

Солистка коллектива Екатерина Павленко отвечала на вопросы пользователей сети в инстаграме. Вокалистку спросили, будет ли тур Go_A в России. Девушка ответила категорично.

Нет, я к вам не поеду. Лучше вы к нам. Посмотрите... Только не на танках,

– отметила Павленко.

Go_A на Евровидении-2021