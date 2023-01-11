Не запрошували, – принц Гаррі згадав, як прощався з бабусею Єлизаветою II

Принц Гаррі у своїх мемуарах розповів про прощання з Єлизаветою II. За словами герцога, його не запросили на літак, яким відправлялись члени сім'ї до Балморалу.

8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II. Онук принц Гаррі не встиг прилетіти до неї до моменту її відходу з життя, про що розповів у книжці "Запасний".

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Принц Гаррі про похорон Єлизавети II

Гаррі поділився, що у день смерті монархині, коли всі родичі збирались їхати до Балморалу, він зателефонував братові Вільяму. Тоді його не запросили на літак, яким члени сім'ї добиралися до Шотландії.

Я спитав свого брата: – Які в тебе плани? Як ти і Кейт плануєте діставатися туди? А потім, через пару годин, ви знаєте, всі члени сім’ї, які живуть в районі Віндзора і Ескота, разом стрибнули в літак на 12-16 місць. Мене не запрошували,

– зізнався принц Гаррі.



Гаррі й Меган на похороні королеви / Фото Sky News

Колишній герцог дістався до маєтку самостійно. Тоді він таки побачився з бабусею, але вона на той час пішла з життя. "Я увійшов у хол, і моя тітка, принцеса Анна була там, щоб привітати мене. Вона запитала, чи я хочу її побачити. Я думав про це близько п’яти секунд, розмірковуючи, чи гарна це ідея? І я такий: Знаєш що? Ти можеш зробити це. Тобі треба попрощатися. Так що я піднявся нагору, зняв куртку, увійшов і просто провів деякий час із нею наодинці".

"Вона пішла з життя, і її чоловік чекав на неї. Вони обоє поховані разом", – висловився принц Гаррі про бабусю та дідуся принца Філіпа.

Про що розповів Гаррі в мемуарах: тези

Принц Гаррі заявив, що 2019 року посварився з принцом Вільямом через Меган Маркл. Та брат не тільки кричав на нього, але й напав – нібито повалив його на підлогу, через що Гаррі отримав травму спини.

Також син короля похизувався, що вбив 25 людей під час поїздок до Афганістану. Померлих він назвав "шаховими фігурами" й "поганими хлопцями", що викликало скандал серед талібів.

Гаррі зізнався, що він та принц Вільям був проти шлюбу батька Чарльза III з Каміллою. Герцог називав мачуху "небезпечною" начебто через її домовленості з пресою.