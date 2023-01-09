9 січня принцесі Уельській виповнився 41 рік. Кейт Міддлтон традиційно привітала королівська родина, – Чарльз III та королева-консорт Камілла.

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Кейт Міддлтон привітали з днем народження

На сторінці британської монаршої сім'ї з'явилося нове фото Кейт Міддлтон, якого раніше не було в мережі. Цю світлину зробили під час одного з робочих виходів принцеси Уельської. Зокрема, у процесі візиту принца Вільяма і Кетрін до Уельсу після смерті королеви Єлизавети II.

На фото Кейт Міддлтон позує в чорних штанах та червоному пальті від бренду LKBennett із золотистими ґудзиками. У неї розпущене волосся, а у вухах – сережки-підвіски.

Кетрін тримає в руках букет, що їй дарує маленька дівчинка. Ця світлина зачарувала мережу. У коментарях шанувальники залишали безліч теплих слів для принцеси.

Сьогодні вітаємо принцесу Уельську з днем народження!

– привітала Кейт королівська сім'я.



Кейт Міддлтон з дівчинкою / Фото з твітера королівської сім'ї

Додамо, Кейт Міддлтон часто бачать з дітьми під час ділових виходів чи поїздок. Особливою роллю принцеса Уельська нагородила українських діток, які виступили на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві.

Кетрін особисто запросила до Лондона хор українських біженців St. Mary’s Ukrainian School. Діти заспівали для британців та своїх батьків, які зараз перебувають в Україні на передовій