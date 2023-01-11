8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Внук принц Гарри не успел прилететь к ней до момента ухода из жизни, о чем рассказал в книге "Запасной".

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Принц Гарри о похоронах Елизаветы II

Гарри поделился, что в день смерти монархини, когда все родственники собирались ехать в Балморал, он позвонил по телефону брату Уильяму. Тогда его не пригласили на самолет, по которому члены семьи добирались в Шотландию.

Я спросил своего брата: – Какие у тебя планы? Как ты и Кейт планируете добраться туда? А потом, через пару часов, вы знаете, все члены семьи, живущие в районе Виндзора и Эскота, вместе прыгнули в самолет на 12-16 мест. Меня не приглашали,

– признался принц Гарри.



Гарри и Меган на похоронах королевы / Фото Sky News

Бывший герцог добрался до имения самостоятельно. Тогда он таки увидел бабушку, но она к тому времени ушла из жизни. "Я вошел в холл, и моя тетя, принцесса Анна была там, чтобы поздравить меня. Она спросила, хочу ли я ее увидеть. Я думал об этом около пяти секунд, размышляя, хороша ли это идея? И я такой: Знаешь что?

"Она ушла из жизни, и ее муж ждал ее. Они оба похоронены вместе", - высказался принц Гарри о бабушке и дедушке принца Филиппа.

Добавим, что в Балморал не пригласили не только принца Гарри, но и его жену Меган Маркл. Чарльз III подчеркнул, что она бы не была желанной гостьей.

О чем рассказал Гарри в мемуарах: тезисы