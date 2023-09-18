Поліцейським здалося, що ведучий сів за кермо у нетверезому стані. Про курйозний інцидент Слава Дьомін розповів у соцмережі.
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Ведучий завжди рано добирається на ефіри. Фотографію біля блокпоста, де його зупинила поліція, він оприлюднив о 6:52. Після зупинки поліцейські запропонували йому пройти тест на алкоголь.
Слава Дьоміна зупинила поліція / Скриншот його інстаграм-сторіс
Правоохоронці подумали, що Дьомін їхав п’яним за кормом. Все через його вигляд та ще кілька факторів.
Згодом я зрозумів, чому викликав підозри… Висновки поліцейський зробив дивлячись на моє пом'яте ранкове обличчя. Туалетна вода та дві різні жуйки зробили відповідний запах. І ще перебитий сон через тривогу. Це все "зробило" з мене алкаша,
– заявив Слава.
Звісно, Дьомін погодився пройти тест. За його словами, він не пив напередодні, але його попросили дихнути і потім відпустили.
Ведучий поділився з фанами своїм ранковим селфі за кермом і сам визнав, що був схожим на людину в стані алкогольного сп'яніння.
Дьомін показався після проходження тесту / Фото з його інстаграм-сторіс
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