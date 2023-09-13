Сталося це, коли Трінчер спускалася сходами зі сцени. Відео з курйозним моментом Анна опублікувала в інстаграм-сторіс.
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Артистка виступила на весіллі. У залі для неї створили імпровізовану сцену. Але під час виступу трапився курйозний інцидент.
Трінчер захотіла спуститися зі сцени, щоб поспівати серед гостей. Проте через високі підбори вона спіткнулась. Знаменитість впала з верхніх сходинок.
Щоправда, співачка не показала сам момент падіння, можливо, Трінчер втримала рівновагу та встояла на ногах. Це залишається невідомим.
"Я просто дуже віддана своїй професії" – підписала кадри артистка. Вона додала, що завжди хвилюється перед виступами і навіть п'є заспокійливі.
Дивіться відео, як Трінчер впала зі сцени:
Попри курйозне падіння, співачка зізналася, що їй неабияк сподобалося виступати на весіллі, а довкола була шалена енергія.
Така шалена енергія була. Дякую нашим героям за можливість працювати. Навіть у такий час створюються прекрасні сім'ї,
– зазначила Трінчер.
Раніше Трінчер вляпалася в скандал
- Співачка потрапила у конфузну ситуація. Під час ефіру шоу вона забула дату Дня Незалежності. Дівчина не згадала ні рік, ні день. Вона назвала 31, однак ведуча перебила її й оголосила, що це 24 серпня 1991 року.
- Артистку висміяли в мережі, а вона сама визнала, що зганьбилася на всю країну. Згодом Трінчер сказала, що це був “жорсткий завтик” і їй соромно.