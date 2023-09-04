Пивоваров на відео разом з іншими суддями – Надією Дорофєєвою, Юлією Саніною та Іваном Клименком – розповідав про новий сезон шоу. Схоже, артист має багато роботи і не встигає відпочивати.

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Днями Пивоваров потрапив у курйозну ситуацію – просто у прямому ефірі співак так "зосереджено" слухав інших тренерів, що на мить ніби "заснув".

На ролику помітно, що спочатку Артем уважно слухав та хитав головою, а потім "закляк". Дорофєєва це помітила та кумедно штовхнула артиста плечем, аби той "прокинувся".

Після цього зіркові тренери почали сміятися, а Пивоваров щось їй сказав. У мережі це відео вже завірусилося, шанувальники артиста створили багато мемів.

Ймовірно, артист трохи втомилися, адже зараз він, як і інші тренери, активно працює на знімальному майданчику. Додамо, що новий сезон "Голосу країни" знімають у Варшаві.

Під час першого випуску Артем Пивоваров вже навіть отримав першого підлеглого. Учасник Гідаят Сеїдов на сцені виконав пісню "Love in the Dark" співачки Адель. Усі чотири тренери оцінили його сильний голос, але учасник обрав своїм наставником Артема Пивоварова. На сцені вони разом виконали хіт "Дежавю".