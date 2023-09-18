Полицейским показалось, что ведущий сел за руль в нетрезвом состоянии. О курьезном инциденте Слава Демин рассказал в соцсети.
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Ведущий всегда рано добирается в эфиры. Фотографию возле блокпоста, где его остановила полиция, он обнародовал в 6:52. После остановки полицейские предложили ему пройти тест на алкоголь.
Слава Демина остановила полиция / Скриншот его инстаграм-сторис
Правоохранители подумали, что Демин ехал пьяным за кормом. Все из-за его вида и еще нескольких факторов.
Впоследствии я понял, почему вызвал подозрения… Выводы полицейский сделал, глядя на мое помятое утреннее лицо. Туалетная вода и две разные жвачки сделали подходящий запах. И еще перебит сон из-за тревоги. Это все "сделало" из меня алкаша,
– заявил Слава.
Конечно, Демин согласился пройти тест. По его словам, он не пил накануне, но его попросили дыхнуть и отпустили.
Ведущий поделился с фанами своим утренним селфи за рулем и сам признал, что походил на человека в состоянии алкогольного опьянения.
Демин показался после прохождения теста / Фото с его инстаграмм-сторис
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