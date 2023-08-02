На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав, а Тіна не розгубилася та продовжила концерт. Цей інцидент потрапив на відео.

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Як Тіна Кароль запустила мікрофон в глядачів

Пританцьовуючи під час програшу пісні "Вільна", співачка обертала стійку, на якій був мікрофон. Ймовірно, він був погано закріплений, тому й полетів у зал. Прихильники одразу повернули мікрофон виконавиці, вона усміхнулася та продовжила виступ.

У мережі жартують, що мікрофон Тіни Кароль вирішив "втекти".

Артистка добре знає, що таке проблеми з мікрофоном та вдало виходить з таких казусів. У 2005 році Кароль представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі. На фінальних нотах пісні I Feel Good, яку тоді виконувала Тіна, у неї вимкнувся мікрофон. Та й тоді співачка не розгубилася – почала кричати, наскільки вистачило сили, та вдало завершила виступ.

У Тіни Кароль вимкнувся мікрофон на "Новій хвилі": дивіться відео онлайн