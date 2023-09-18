Артистка виступала у Дніпрі. Втім, за 10 хвилин до початку концерту їй стало погано. Тож артистці довелося викликати швидку. Як зазначила співачка, вона була "не в ресурсі".
Не пропустіть Так ніх*ра і не зрозумів, — Олена Мозгова розкритикувала Сергія Бабкіна за "Зраду"
KOLA опинилася в кареті швидкої
Артистка перепросила у фанів, оскільки не змогла після концерту в Дніпрі зі всіма сфотографуватися. З'ясувалось, що Анастасія була не в ресурсі через погане самопочуття ще до концерту.
За 10 хвилин до виходу на сцену… Дніпро! В нас була міні фотосесія, а не як завжди велика, тому що я трохи була не в ресурсі… Вибачте мені. Наступного разу все буде добре,
– поділилася співачка.
KOLA опинилась в кареті швидкої / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зараз співачка почувається значно краще. Вона вже навіть встигла виступити для фанів в Одесі.
Співачки, які також страждали від поганого самопочуття на сцені
- Адель виступила у Лас-Вегасі. Втім, під час концерту їй стало погано, через що вона змушена була взяти перерву і піти за лаштунки. Там команда співачки знайшла її без свідомості просто на підлозі. Як виявилось, це трапилось через радикуліт, на який виконавиця страждає вже тривалий час
- MamaRika через погане самопочуття перед концертом навіть не могла встати зі стільця. У неї тряслися руки, крутилася голова. До того ж вона сильно хотіла пити. Після того, як знаменитості дали ліки, вона змогла вийти на сцену та заспівати для фанів.
- У липні Анна Трінчер виступила в Ужгороді. Однак наприкінці концерту почувалася дуже погано, тож зрозуміла, що це панічна атака. Команді довелося відкачувати виконавицю в гримерці.