Артистка виступала у Дніпрі. Втім, за 10 хвилин до початку концерту їй стало погано. Тож артистці довелося викликати швидку. Як зазначила співачка, вона була "не в ресурсі".

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KOLA опинилася в кареті швидкої

Артистка перепросила у фанів, оскільки не змогла після концерту в Дніпрі зі всіма сфотографуватися. З'ясувалось, що Анастасія була не в ресурсі через погане самопочуття ще до концерту.

За 10 хвилин до виходу на сцену… Дніпро! В нас була міні фотосесія, а не як завжди велика, тому що я трохи була не в ресурсі… Вибачте мені. Наступного разу все буде добре,

– поділилася співачка.



KOLA опинилась в кареті швидкої / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз співачка почувається значно краще. Вона вже навіть встигла виступити для фанів в Одесі.

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