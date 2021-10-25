SLAVIA розповіла, чи може бути роман між Дзідзьо та Олею Цибульською

У квітні Дзідзьо оголосив про розлучення з дружиною SLAVIA, з якою був разом 20 років. Коли правда спливла, вона натякала на подружні зради артиста. Усі підозрювали його в романі з Олею Цибульською, однак співачка заявила, що це неможливо.

У розлучення Дзідзьо вплутали Олю Цибульську, яка неодноразово записувала провокативні дуети з одруженим співаком. Однак сама SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) врешті решт зізналась, що між зірками лише робочі й дружні стосунки.

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Насправді між ними нічого не було й бути не може,

– заявила співачка.

Ба більше, у розпал шлюборозлучного процесу вона натякала, що до розриву призвело те, що зірковий чоловік "можливо, собі когось знайшов". Коли ж скандал між ексами втих, артистка відмовилась від своїх слів. SLAVIA заявила, що чутки про стосунки Дзідзьо на стороні провокувала не вона, а Оля Цибульська.

"Насправді я не підозрюю його в подружніх зрадах. Це просто деяким артисткам було вигідно зробити так, начебто в них роман", – зізналась ексдружина Дзідзьо.

Стосунки SLAVIA та Олі Цибульської

До заяви про розлучення SLAVIA зізнавалась, що стосунки Дзідзьо з Олею Цибульською завдають їй болю. Усе тому, що та нібито не спростовує чутки про їхній роман, аби підігрівати до себе інтерес.

У травні Оля Цибульська вперше прокоментувала розлучення колеги. Вона заявила, що отримувала погрози від Ярослави Хоми, її родичів і подруг, бо нібито "забрала в неї славу".

Не так давно ексдружина Дзідзьо звинуватила Цибульську в піарі на їхньому розлученні. На думку SLAVIA, хвилю уваги співачці принесли образливі звинувачення на її адресу.