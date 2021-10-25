В развод Дзидзьо впутали Олю Цибульскую, которая неоднократно записывала провокационные дуэты с женатым певцом. Однако сама SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) в конце концов призналась, что между звездами только рабочие и дружеские отношения.

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На самом деле между ними ничего не было и быть не может,

– заявила певица.

Более того, в разгар бракоразводного процесса она намекала, что к разрыву привело то, что звездный муж "возможно, себе кого-то нашел". Когда же скандал между эксами утих, артистка отказалась от своих слов. SLAVIA заявила, что слухи об отношениях Дзидзьо на стороне провоцировала не она, а Оля Цибульская.

"На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто у них роман", – призналась бывшая жена на Дзидзьо.

Отметим, публика долгое время была уверена, что у Дзидзьо роман с Олей Цибульской. Более того, ходили слухи, что сына Нестора она родила от знаменитого коллеги. В мае журналисты разоблачили мужа артистки, которого она скрывает. Им оказался экс-депутат и бизнесмен Сергей Грисюк.

Отношения SLAVIA и Оли Цибульской