SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) є прикладом для багатьох жінок у створенні оригінальних і яскравих аутфітів. Тому на особистій сторінці в соціальних мережах показує look of the day.

Яскравий образ SLAVIA

Нову світлину артистка зробила в салоні краси. Ярослава постала перед камерою в приталеній сукні червоного кольору з леопардовим принтом довжини нижче колін. Такий look поєднала з червоними туфлями-човниками на високих підборах.

Довге розкішне волосся SLAVIA візажисти вклали в легкі хвильки та забрали наперед. На обличчі їй зробили макіяж з темними тінями на повіках і червоною помадою на губах. В руці красуня тримала маленьку бежеву сумку.

Жінкам потрібно навчитися любити себе, будувати кордони й поважати чоловіків,

– написала SLAVIA під фото.



Ефектний образ SLAVIA / Фото з інстаграму співачки

У коментарях підписники "засипали" Ярославу приємними словами.