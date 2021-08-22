SLAVIA прокоментувала чутки про возз'єднання з Дзідзьо

Українська співачка SLAVIA та артист Дзідзьо нещодавно спровокували чутки про возз'єднання. Жінка зізналась, що отримує повідомлення зі звинуваченнями. SLAVIA пообіцяла, що скоро розповість про те, що сталося насправді.

Нещодавно український артист Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) показав нову квартиру в Києві. Після цього його колишня дружина SLAVIA (Ярослава Хома) засвітилась в його апартаментах, чим спровокувала чутки про возз'єднання.

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SLAVIA прокоментувала чутки про примирення з Дзідзьо

Співачка зізналась, що в мережі почала з'являтися інформація про те, що її розлучення з чоловіком – просто піар-хід. Користувачі почали висувати різні припущення щодо того, чому SLAVIA з'явилась у квартирі колишнього. Деякі навіть звинувачують пару у тому, що заради популярності вони створюють фейки.

Та однозначно відповісти на коментарі прихильників SLAVIA так і не змогла. Вона поділилась, що зараз займається багатьма проблемами, що турбують її у різних сферах життя. Ярослава наголосила, що не має часу для дописів та пояснень, але пообіцяла все пояснити згодом.



SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

Возз'єднання Дзідзьо і SLAVIA: що відомо

Тиждень тому артист опублікував фото, на якому похизувався новою квартирою у Києві. Розкішні апартаменти з видом на озеро та мальовничу природу, з панорамними вікнами й терасою коштували Дзідзьо понад мільйон гривень.

Під дописом виконавця SLAVIA написала: "Я закохалась у це місце з першого погляду. Дякую, Михайло, що здійснив мою мрію". Дзідзьо відповів, що його колишній "це місце дуже пасує". Цей коментар неабияк спантеличив мережу.

Кількома днями після того SLAVIA показала, як відпочивала на пляжі біля озера, що поблизу нової квартири Дзідзьо.

Думки фанів є різними – одні вважають, що так артисти поділили майно. Квартиру бізнес-класу Дзідзьо, можливо, віддав SLAVIA. Хоча його допис свідчить про те, що все-таки він для себе обирав, де оселитися. Інші переконані, що пара знову разом, а розлучення було або помилкою, або обманом.

Важливо зазначити, що після новини про розрив шлюбу SLAVIA часто розповідала про складні стосунки зі співаком, його можливі зради. Тоді як сам Дзідзьо натякнув, що його колишня дружина бреше.

Текст публікації SLAVIA

Після того, як Михайло заінтригував новим житлом, з’явилися чутки про те, що наше розлучення це фейк, піар-хід заради популярності та слави…

У соцмережах з’явилися коментарі з різними припущеннями та звинуваченнями… Мені почали телефонувати журналісти…

Це літо для мене спекотне у всіх розуміннях. Зараз я вирішую питання, які обрушилися по всіх фронтах, у всіх сферах життя, тому часу на коментарі й пости практично немає, та все ж… обіцяю його знайти, і прокоментувати…