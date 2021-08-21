Катя Осадча та Юрій Горбунов приєдналися до числа українських сімей, які стали батьками влітку 2021 року. Для подружжя це вже другий спільний син, якому вони неймовірно раді.

До теми Катя Осадча розповіла про самопочуття після третіх пологів і вибір імені для новонародженого

Катю Осадчу виписали з пологового будинку

Через 2 дні після пологів, 21 серпня, телеведуча повернулась додому разом із новонародженим сином. Юрій Горбунов знову влаштував коханій дружині та сину сюрприз – прикрасив подвір'я будинку різнокольоровими кульками.

Ми вдома! Юрій Горбунов, ти вигадник. Дякую тобі, що не втомлюєшся робити сюрпризи,

– поділилась зірка.

Катя Осадча сфотографувалась перед воротами дому, тримаючи на руках малюка. Вона позувала перед об'єктивом у білій повітряній сукні та чорно-білих еспадрильях.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Юрій Горбунов у своєму інстаграмі також поширив фото з Катею Осадчою та новонародженим сином, що лежав у візочку. На цій світлині зображений тепер старший син подружжя – Іван.

"Банда зібралася", – написав шоумен.



Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Треті пологи Каті Осадчої