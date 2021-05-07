Двері у нове життя: SLAVIA показала символічне фото після новини про розлучення з Дзідзьо

Новина про розлучення співаків Дзідзьо та SLAVIA досі обговорюється. Після заяви про розрив шлюбу Ярослава опублікувала промовисте фото, яким дала зрозуміти, що в неї починається нове життя.

Колишня кохана Дзідзьо та артистка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона хотіла донести особливий сенс цим кадром.

До слова Ексдружина Дзідзьо підкорила яскравим образом: ефектне фото

SLAVIA поділилась новим фото після новини про розрив

Артистка оприлюднила світлину, яку зробила в Одесі на тлі моря. Вона позує біля відчинених дверей, що символізують для неї вхід у нове життя після важкого розлучення з чоловіком, з яким була в стосунках 20 років.

SLAVIA постала перед камерою у стильному образі. Вона приміряла бежеві прямі штани та смарагдову куртку з яскравим квітковим принтом. Вбрання зірка поєднала з блакитними кросівками.

Ярослава розпустила волосся та вклала його хвильками. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Співачка нафарбувала повіки нюдовими тінями й підкреслила губи червоною помадою.

У підписі до фото SLAVIA подякувала прихильникам за підтримку та розповіла про повернення до роботи.

Травневі свята закінчилися. Повертаюся додому, в соцмережі, в робочий графік… Фото символічне. Коли вітер змін відчиняє нові двері — з’являється море можливостей…

– написала Ярослава.



SLAVIA / Фото з інстаграму співачки

Розлучення SLAVIA і Дзідзьо