Колишня кохана Дзідзьо та артистка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона хотіла донести особливий сенс цим кадром.
До слова Ексдружина Дзідзьо підкорила яскравим образом: ефектне фото
SLAVIA поділилась новим фото після новини про розрив
Артистка оприлюднила світлину, яку зробила в Одесі на тлі моря. Вона позує біля відчинених дверей, що символізують для неї вхід у нове життя після важкого розлучення з чоловіком, з яким була в стосунках 20 років.
SLAVIA постала перед камерою у стильному образі. Вона приміряла бежеві прямі штани та смарагдову куртку з яскравим квітковим принтом. Вбрання зірка поєднала з блакитними кросівками.
Ярослава розпустила волосся та вклала його хвильками. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Співачка нафарбувала повіки нюдовими тінями й підкреслила губи червоною помадою.
У підписі до фото SLAVIA подякувала прихильникам за підтримку та розповіла про повернення до роботи.
Травневі свята закінчилися. Повертаюся додому, в соцмережі, в робочий графік… Фото символічне. Коли вітер змін відчиняє нові двері — з’являється море можливостей…
– написала Ярослава.
SLAVIA / Фото з інстаграму співачки
Розлучення SLAVIA і Дзідзьо
- 24 квітня стало відомо про розлучення подружжя. Вони вже 9 місяців не живуть разом.
- SLAVIA заявляла, що робила все, щоб врятувати стосунки. До думки про розрив шлюбу вони прийшли обоє, плавно й усвідомлено.
- Згодом співачка зізналась, що виплакала багато сліз. Та тепер SLAVIA почувається вільною.
- Дзідзьо наголосив, що буде поводитися порядно. Тому вони без скандалів розділять майно. Над розлученням працюють юристи артиста.