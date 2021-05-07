Бывшая возлюбленная Дзидзьо и артистка SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она хотела донести особый смысл этим кадром.

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Артистка опубликовала фотографию, которую сделала в Одессе на фоне моря. Она позирует возле открытых дверей, символизирующих для нее вход в новую жизнь после тяжелого развода с мужем, с которым была в отношениях 20 лет.

SLAVIA предстала перед камерой в стильном образе. Она примерила бежевые прямые брюки и изумрудную куртку с ярким цветочным принтом. Наряд звезда совместила с голубыми кроссовками.

Ярослава распустила волосы и уложила их волнами. На лице она сделала отличный макияж. Певица накрасила веки нюдовими тенями и подчеркнула губы красной помадой.

В подписи к фото SLAVIA поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о возвращении к работе.

Майские праздники закончились. Возвращаюсь домой, в соцсети, в рабочий график ... Фото символическое. Когда ветер перемен открывает новые двери – появляется море возможностей ...

– написала Ярослава.



SLAVIA / Фото из инстаграма певицы

Развод SLAVIA и Дзидзьо