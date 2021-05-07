Бывшая возлюбленная Дзидзьо и артистка SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она хотела донести особый смысл этим кадром.
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SLAVIA поделилась новым фото после новости о разрыве
Артистка опубликовала фотографию, которую сделала в Одессе на фоне моря. Она позирует возле открытых дверей, символизирующих для нее вход в новую жизнь после тяжелого развода с мужем, с которым была в отношениях 20 лет.
SLAVIA предстала перед камерой в стильном образе. Она примерила бежевые прямые брюки и изумрудную куртку с ярким цветочным принтом. Наряд звезда совместила с голубыми кроссовками.
Ярослава распустила волосы и уложила их волнами. На лице она сделала отличный макияж. Певица накрасила веки нюдовими тенями и подчеркнула губы красной помадой.
В подписи к фото SLAVIA поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о возвращении к работе.
Майские праздники закончились. Возвращаюсь домой, в соцсети, в рабочий график ... Фото символическое. Когда ветер перемен открывает новые двери – появляется море возможностей ...
– написала Ярослава.
SLAVIA / Фото из инстаграма певицы
Развод SLAVIA и Дзидзьо
- 24 апреля стало известно о разводе супругов. Они уже 9 месяцев не живут вместе.
- SLAVIA заявляла, что делала все, чтобы спасти отношения. К решению о разрыве брака они пришли оба, плавно и осознанно.
- Впоследствии певица призналась, что выплакала много слез. Но теперь SLAVIA чувствует себя свободной.
- Дзидзьо подчеркнул, что будет вести себя порядочно. Поэтому они без скандалов разделят имущество. Над разводом работают юристы артиста.