Українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) розлучилася з коханим чоловіком після 20 років стосунків. Вона зазначала, що намагалася робити все, щоб врятувати шлюб, проте не змогла зробити цього. Тепер жінка розпочала нове життя і ділиться з прихильниками новими світлинами.

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Ефектний образ SLAVIA

Виконавиця зробила селфі та похизувалася бездоганним зовнішнім виглядом. SLAVIA постала перед камерою, вклавши красиве довге волосся у розкішні локони. На обличчі жінка зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках і яскравою червоною помадою на губах.

Також на фото видно, що SLAVIA позує в червоному вбранні та з вишуканою підвіскою на шиї. Співачка мило усміхалася та вкотре підкорила серця своїх прихильників.



Яскравий образ співачки SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

У коментарях підписники SLAVIA залишають на її адресу багато приємних слів, засипають компліментами.