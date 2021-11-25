Новость о распаде "НеАнгелов" стала шоком для многотысячной аудитории фанов. Однако, как выяснилось, Слава Каминская и Виктория Смеюха едва протянули вместе 15 лет. Их дуэт мог развалиться значительно раньше, ведь "каждый тянул одеяло на себя".

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Слава якобы много раз хотела уйти из "Неангелов". Она заявляла продюсеру Юрию Никитину, что не может работать с Викой, но и дальше оставалась в дуэте. Как призналась певица, она держалась за неплохие гонорары.

Мы две змеи, потому что каждая из нас амбициозна. Понятно, что не всегда было комфортно ... работали, потому что мы зарабатывали вместе, потому что у нас были хорошие моменты,

– призналась Слава Каминская.

Звезда поделилась, что они с Викой никогда не были лучшими подругами, но в начале карьеры в "НеАнгелах" общались гораздо лучше.

Слава пустила коллегу в свою квартиру, когда та переехала в Киев из Харькова и не могла снимать себе жилье.

Виктория Смеюха была дружкой на первой свадьбе Каминской с бизнесменом Евгением. Более того, молодожены взяли ее с собой в медовый месяц.

Певица поддерживала Славу во время ее мучительного развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

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