Слава Камінська нарешті повернулася в Україну з Нідерландів: як вона реагує на сирени

У березні Слава Камінська виїхала до дітей в Нідерланди й усі п'ять місяців війни жила там. Лише у серпні вона повернулася в Україну, у свою київську квартиру на останньому поверсі висотки.

Ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська чи не єдина українська селебріті, яка втекла від війни за кордон, але не долучилася до жодного благодійного заходу чи концерту. Тепер вона в Києві й займається не волонтерськими ініціативами, а собою.

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Слава Камінська повернулася до Києва без дітей

"Я люблю тебе, Київ", – підписала Слава Камінська селфі в дзеркалі в під'їзді, без якого раніше не виходила з дому.

Слава Камінська в Києві / Фото з інстаграму ексучасниці гурту "НеАнгели"

В інстаграм-сторіс Камінська показала, що повернулася до буденного столичного життя, яке було до війни. Її ранок розпочався з тренування, далі солярій, масаж та вечірній вихід у ресторан.

"Щойно чула сирени. Не можу сказати, що прям дуже страшно. Ну трохи обіср*лася, а так нічого", – з гумором прокоментувала співачка. Однак уже під час наступної повітряної тривоги знімала сторіс на балконі свого пентхаусу. Тож, схоже, бігати в укриття артистка не планує.

Як Камінській жилося в Нідерландах