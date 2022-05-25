Українська співачка Слава Камінська близько двох місяців живе в Нідерландах. Вона детальніше розповіла про умови проживання та бажання повернутись додому.

Читайте також Дружина Решетника показала фото на тлі розбитої російської техніки й згадала перший день війни

Слава Камінська про життя в Нідерландах

Виконавиця поділилась, що живе в одному з селищ під назвою Нордвейк. За її словами, там неймовірні краєвиди.

Я вже селянка. Але, щиро кажучи, тут дуже гарні села! Їдеш вулицею – все як із мультика. Якби тільки не було так холодно й люди не були такими нордичними – взагалі було б супер! Уявіть, минулого тижня я ходила в шубі,

– розповіла Слава Камінська.

Зірка з родиною продовжує жити в готелі, який їм надали. Сім'я вживається на десяти квадратних метрах, а разом з ними живе ще й собака: "Мабуть, я настільки завинила в минулому житті, що сьогодні я з мамою, беззубою собакою, немає нянь і ми уживаємось на десяти квадратних метрах! Це мрія всього мого життя. Я не розумію, за що це мені. Я начебто завжди добре ставилася до людей, допомагала … що зі мною не так?".



Діти Слави Камінської / Фото з інстаграму зірки

Чи хоче Слава Камінська додому

Артистка поділилась, що життя не в Україні навчило її багато чому новому: тепер вона вміє прати та самостійно заправляє бак. Зірка постійно згадує про Батьківщину і як там було добре, але наразі боїться повертатись через дітей.

"Лаура постійно питає, як там її іграшки, чи не поцупили їх, чи не підірвали? Діти, як діти, їм подобається. Я вже зараз поверталася б, мені все одно на сирени, але як згадаю, як я вивозила дітей звідти та боюся, щоб це все не повторилось і що вдруге це зробити просто не вдасться. Тут гарно, але це не моє", – зізналась Слава.