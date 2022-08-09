Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская едва ли не единственная украинская селебрити, которая сбежала от войны за границу, но не присоединилась ни к одному благотворительному мероприятию или концерту. Теперь она в Киеве и занимается не волонтерскими инициативами, а собой.
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Слава Каминская вернулась в Киев без детей
"Я люблю тебя, Киев", – подписала Слава Каминская селфи в зеркале в подъезде, без которого раньше не выходила из дома.
Слава Каминская в Киеве / Фото из инстаграма экс-участницы группы "НеАнгелы"
В инстаграм-сторис Каминская показала, что вернулась к обыденной столичной жизни, которая была до войны. Ее утро началось с тренировки, затем солярий, массаж и вечерний выход в ресторан.
"Только что слышала сирены. Не могу сказать, что прям очень страшно. Ну немного обоср*лась, а так ничего", – с юмором прокомментировала певица. Однако уже во время следующей воздушной тревоги снимала сторис на балконе своего пентхауса. Так что, похоже, бегать в укрытие артистка не планирует.
Как Каминской жилось в Нидерландах
- В Нидерландах звезда жила с мамой и двумя детьми – дочерью Лаурой и сыном Леонардом. Ей якобы было стыдно покидать Украину, но она не могла поступить по-другому, ведь после нескольких ночей в подвале младшая спрашивала ее: "Мама, а когда мы умрем? Когда нас будут убивать?"
- Сначала звездная семья жила в гостинице, которую ей подыскали волонтеры. Каминская жаловалась, что им приходилось "уживаться на десяти квадратных метрах", ведь она никак не могла найти квартиру вблизи Роттердама.
- Когда артистка все же арендовала квартиру, то пожаловалась, что ее маму выгнали из социального жилья, потому что "Европа не за нас, никто не за нас". Однако детей в нидерландскую школу все-таки отдала.