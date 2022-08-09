Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская едва ли не единственная украинская селебрити, которая сбежала от войны за границу, но не присоединилась ни к одному благотворительному мероприятию или концерту. Теперь она в Киеве и занимается не волонтерскими инициативами, а собой.

Читайте также Жених блогерши-миллионницы Саши Бо вляпался в скандал из-за слов о переселенцах

Слава Каминская вернулась в Киев без детей

"Я люблю тебя, Киев", – подписала Слава Каминская селфи в зеркале в подъезде, без которого раньше не выходила из дома.

Слава Каминская в Киеве / Фото из инстаграма экс-участницы группы "НеАнгелы"

В инстаграм-сторис Каминская показала, что вернулась к обыденной столичной жизни, которая была до войны. Ее утро началось с тренировки, затем солярий, массаж и вечерний выход в ресторан.

"Только что слышала сирены. Не могу сказать, что прям очень страшно. Ну немного обоср*лась, а так ничего", – с юмором прокомментировала певица. Однако уже во время следующей воздушной тревоги снимала сторис на балконе своего пентхауса. Так что, похоже, бегать в укрытие артистка не планирует.

Как Каминской жилось в Нидерландах