Ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська чи не єдина українська селебріті, яка втекла від війни за кордон, але не долучилася до жодного благодійного заходу чи концерту. Тепер вона в Києві й займається не волонтерськими ініціативами, а собою.

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Слава Камінська повернулася до Києва без дітей

"Я люблю тебе, Київ", – підписала Слава Камінська селфі в дзеркалі в під'їзді, без якого раніше не виходила з дому.

Слава Камінська в Києві / Фото з інстаграму ексучасниці гурту "НеАнгели"

В інстаграм-сторіс Камінська показала, що повернулася до буденного столичного життя, яке було до війни. Її ранок розпочався з тренування, далі солярій, масаж та вечірній вихід у ресторан.

"Щойно чула сирени. Не можу сказати, що прям дуже страшно. Ну трохи обіср*лася, а так нічого", – з гумором прокоментувала співачка. Однак уже під час наступної повітряної тривоги знімала сторіс на балконі свого пентхаусу. Тож, схоже, бігати в укриття артистка не планує.

Як Камінській жилося в Нідерландах