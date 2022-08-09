Ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська чи не єдина українська селебріті, яка втекла від війни за кордон, але не долучилася до жодного благодійного заходу чи концерту. Тепер вона в Києві й займається не волонтерськими ініціативами, а собою.
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Слава Камінська повернулася до Києва без дітей
"Я люблю тебе, Київ", – підписала Слава Камінська селфі в дзеркалі в під'їзді, без якого раніше не виходила з дому.
Слава Камінська в Києві / Фото з інстаграму ексучасниці гурту "НеАнгели"
В інстаграм-сторіс Камінська показала, що повернулася до буденного столичного життя, яке було до війни. Її ранок розпочався з тренування, далі солярій, масаж та вечірній вихід у ресторан.
"Щойно чула сирени. Не можу сказати, що прям дуже страшно. Ну трохи обіср*лася, а так нічого", – з гумором прокоментувала співачка. Однак уже під час наступної повітряної тривоги знімала сторіс на балконі свого пентхаусу. Тож, схоже, бігати в укриття артистка не планує.
Як Камінській жилося в Нідерландах
- У Нідерландах зірка жила з мамою та двома дітьми – донькою Лаурою та сином Леонардом. Їй нібито було соромно покидати Україну, але вона не могла вчинити по-іншому, адже після кількох ночей у підвалі молодша питала її: "Мамо, а коли ми помремо? Коли нас вбиватимуть?"
- Спочатку зіркова сім'я жила в готелі, який їй підшукали волонтери. Камінська скаржилася, що їм доводилося "уживатися на десяти квадратних метрах", адже вона ніяк не могла знайти квартиру поблизу Роттердама.
- Коли артистка усе ж таки орендувала квартиру, то поскаржилася, що її маму вигнали з соціального житла, бо "Європа не за нас, ніхто не за нас". Однак дітей у нідерландську школу таки віддала.