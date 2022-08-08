У квітні українська блогерка Саша Бо оголосила, що вдруге виходить заміж за лікаря-стоматолога Платона Тарнавського, з яким зустрічається з осені 2021-го. Він нібито не публічна особистість, але зіркову кохану у скандали втягує.

Читайте також "Це повна шляпа": Kalush Orchestra вимагають скасувати виступ росіянок на фесті в Чорногорії

Як оскандалився наречений Саші Бо

Не продавайте "біженцям" власність в Карпатах під час війни, якщо не хочете ще одного Донецька і Луганська тут, і щоб вас прийшли "визволяти",

– написав Платон Тарнавський в інстаграм-сторіс.

У нареченого Саші Бо закритий профіль в інстаграмі, хоч і стежать за ним майже 28 тисяч користувачів. Тому його скандальну сторіс запостили й прокоментували в Jobnytui SMM.

"Тут бойфренд Саші Бо теж задєлався політичним експертом. А чому тільки в Карпатах? Я навпаки за гори не переживала б, бо гуцули натовчуть трембітами. Але що це за таврування? Це як казати, що всі цигани крадуть, а українці всі люблять сало", – написали у спільноті.

Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, раніше у шоу-бізі був зворотний скандал – на українців з західних областей "наїжджав" переможець "Холостячки" Олександр Еллерт, який народився й виріс у Харцизьку Донецької області. Він дорікав їм за те, що ті на 200% підняли ціни на оренду, утискають своїх же за російську мову й "гребуть" амуніцію.