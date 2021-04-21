Слава Камінська показала гарячий образ з нового кліпу

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська швидко розпочала сольну кар'єру. Вона випустила першу пісню та вже знімає кліп на новий трек. Зірка показала один з гарячих образів, в якому з'явиться перед шанувальниками.

Майже місяць тому Слава Камінська презентувала перший сольний трек "911", а тепер готується до релізу другого хіта. Схоже, заява її експродюсера Юрія Нікітіна про те, що артистка встигла купити до 20 пісень ще до розпаду "НеАнгелів", була правдивою.

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Образ Слави Камінської з нового кліпу

Весь вівторок, 20 квітня, зірка провела на знімальному майданчику. Вона встигла змінити безліч розкішних look, які публіка невдовзі побачить у новій відеороботі. До найгарячішого з них Слава Камінська привернула особливу увагу.

Співачка опублікувала фото поряд з відомим режисером і продюсером Сергієм Ткаченком, який працює над її майбутнім кліпом. У кадрі вона з'явилася у мереживній білизні червоного кольору та прозорому халаті. Слава Камінська позувала в ліжку серед розкішного інтер'єру.

"Вгадай, чим ми займаємося. Другий трек вже скоро-скоро", – заінтригувала знаменитість.

Образ Слави Камінської для нового кліпу / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, гурт "НеАнгели" розпався на початку березня після 15 років на сцені. Саме продюсер колективу Юрій Нікітін запропонував дівчатам розходитися і розпочати сольні кар'єри.

Слава Камінська дослухалася до порад колишнього наставника та сколихнула український шоу-біз як самостійна артистка SLAVA KAMINSKA. Зірка заявила, що тепер у її творчості не буде жодних страждань, а лише пісні про кохання і щасливі стосунки.