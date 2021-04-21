Почти месяц назад Слава Каминская презентовала первый сольный трек "911", а теперь готовится к релизу второго хита. Похоже, заявление ее экс-продюсера Юрия Никитина о том, что артистка успела купить до 20 песен еще до распада "НеАнгелов", было правдивым.

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Образ Славы Каминской из нового клипа

Весь вторник, 20 апреля, звезда провела на съемочной площадке. Она успела сменить множество роскошных look, которые публика вскоре увидит в новой видеоработе. К самому горячему из них Слава Каминская привлекла особое внимание.

Певица опубликовала фото рядом с известным режиссером и продюсером Сергеем Ткаченко, который работает над ее будущим клипом. В кадре она появилась в кружевном белье красного цвета и прозрачном халате. Слава Каминская позировала в постели среди роскошного интерьера.

"Угадай, чем мы занимаемся. Второй трек уже скоро-скоро", – заинтриговала знаменитость.



Образ Славы Каминской для нового клипа / Фото из инстаграма певицы

Напомним, группа "НеАнгелы" распалась в начале марта после 15 лет на сцене. Именно продюсер коллектива Юрий Никитин предложил девушкам расходиться и начать сольные карьеры.

Слава Каминская прислушалась к советам бывшего наставника и всколыхнула украинский шоу-биз как самостоятельная артистка SLAVA KAMINSKA. Звезда заявила, что теперь в ее творчестве не будет никаких страданий, а только песни о любви и счастливых отношениях.