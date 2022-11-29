60 відсотків більше не повернеться, – Слава Дьомін вразив заявою про шоубізнес

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що повномасштабна війна змінила багатьох українських артистів. Він поділився, що до них прийшло важливе усвідомлення.

Ведучий Слава Дьомін часто бере інтерв'ю в українських знаменитостей, тож відчув, як вони змінилися після 24 лютого. За його словами, до більшості зірок прийшло усвідомлення.

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Слава Дьомін про український шоубіз

За словами ведучого й шоумена, більшість зірок українського шоубізу більше не повернуть собі перші сходинки. Натомість прийдуть нові таланти.

Відсотків 60 того шоубізнесу, який був, більше не повернеться в перші сходинки. А будуть нові артисти, нові обличчя,

– заявив Слава.

Дьомін додав, що більшість зірок об'єднала одна важлива риса – до них усіх прийшло важливе усвідомлення. "Всі зрозуміли, що треба співати українською мовою. Усвідомлення прийшло. 80% артистів, які навіть у побуті спілкувалися російською мовою, зараз тільки українською спілкуються. І це круто".

Що інші думають про український шоубіз

Оля Цибульська вважає, що війна розгромила український шоубізнес, бо всі ієрархії рухнули. До того ж всі тепер заспівали українською – а це створює реальний і прозорий ринок з тверезою конкуренцією.

вважає, що війна розгромила український шоубізнес, бо всі ієрархії рухнули. До того ж всі тепер заспівали українською – а це створює реальний і прозорий ринок з тверезою конкуренцією. Про шоубізнес в Україні висловлювалась і захисниця Катерина Поліщук. Після виступу на "Голосі країни" вона поділилась, що зустріла лише 20% щирих та розуміючих, тож не бачить себе на сцені.