Ведучий Слава Дьомін часто бере інтерв'ю в українських знаменитостей, тож відчув, як вони змінилися після 24 лютого. За його словами, до більшості зірок прийшло усвідомлення.

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Слава Дьомін про український шоубіз

За словами ведучого й шоумена, більшість зірок українського шоубізу більше не повернуть собі перші сходинки. Натомість прийдуть нові таланти.

Відсотків 60 того шоубізнесу, який був, більше не повернеться в перші сходинки. А будуть нові артисти, нові обличчя,

– заявив Слава.

Дьомін додав, що більшість зірок об'єднала одна важлива риса – до них усіх прийшло важливе усвідомлення. "Всі зрозуміли, що треба співати українською мовою. Усвідомлення прийшло. 80% артистів, які навіть у побуті спілкувалися російською мовою, зараз тільки українською спілкуються. І це круто".

Нагадаємо, через свої інтерв'ю з зірками Слава Дьомін навіть втрапив у скандал: його розкритикували через те, що він тягне зрадників у наш інфопростір. Але ведучий відповів, що оскільки українці досі слухають таких співаків, він намагається до них донести, чому це неправильно.

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