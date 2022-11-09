Слава Дьомін стверджує, що не піариться на артистах, які обрали Росію, і не популяризує їх в Україні, а зумисне поливає брудом. Він нібито робить це для того, щоб до людей нарешті дійшло, що такі як Анна Асті, Ані Лорак і Регіна Тодоренко кинули Україну, і слухати їхні треки – це спонсорувати ворога.

Не пропустіть Сиділа під бомбами й поїхала до Росії, – блогерка Шаманська розповіла правду про Анну Asti

Чому Слава Дьомін хайпує на зірках-мовчунах

Хочу пояснити, для чого я піднімаю тему зрадників, на прикладі Асті. Ця співачка досі перебуває на перших сходинках прослуховувань в українському ITunes. Ви, ті українці, які досі слухаєте її пісні, маєте знати, хто вона, і що гроші за ваші прослуховування йдуть на податки п*раші. Потім з цих податків там купується зброя. Саме для цього я постійно розповідаю вам про тих, хто в найскрутніший момент зрадив Україну,

– роз'яснив ведучий.

Слава Дьомін пояснив, чому піариться на зірках-зрадниках: дивіться відео онлайн (на 2:29)

Він додав, що й сам відмовився від музики з країни-агресорки, і нагадав, що є багато гідних артистів з проукраїнською позицією.

"Вважаю це безвідповідальністю. Особисто я принципово не слухаю, бо кожне прослуховування – це гроші на зброю проти України. І дуже тішуся, що зараз багато крутих українських артистів і пісень", – писав Слава Дьомін в інстаграм-сторіс.

Слава Дьомін про російську попсу в українських чартах / Фото з інстаграм-сторіс

До теми Батько в ЗСУ, а він платить гроші ворогу, – Денисенко обурилася через водія, який слухає росіян

У коментарях Дьоміна підтримали й написали, що про зіркових зрадників говорити треба: