Після 24 лютого більшість російських артистів замовчують війну або відкрито підтримують злочинні дії путінського режиму. Хливнюк виокремив одного музиканта, який "виявився нормальним".
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З яким російським артистом спілкується Хливнюк
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Хливнюк продовжив дружити з Noize MC (справжнє ім'я – Іван Алексєєв).
Я продовжую дружити з Нойзіком Ванею. Тому що дуже чітко і відразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Усе зрозуміло. Це п*здець. Усі збожеволіли. Треба бігти та збирати гроші, щоб допомогти вам,
– висловився Хливнюк.
Noize MC та війна в Україні
- 9 березня, у свій день народження російський музикант Noize MC випустив пісню під назвою "Вуду". Її артист виконав українською мовою.
- Артист не боявся відкрито визнавати, що Росія напала на Україну, засуджувати путінський режим.
- 9 листопада в інстаграмі він іронічно висловився про відхід російських військ з Херсона: "Не робімо поспішних висновків. Це тактичне перегрупування. Жест доброї волі. Відхід на вигідніші позиції. Негативний наступ. Тільки виграли!".
- Схоже, артист виїхав з Росії. Він активно гастролював Європою, а тепер перебуває в турі США.