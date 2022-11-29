Ведущий Слава Демин часто берет интервью у украинских знаменитостей, поэтому почувствовал, как они изменились после 24 февраля. По его словам, к большинству звезд пришло осознание.

К слову Он оказался нормальным, – Андрей Хливнюк назвал единственного артиста из России, с которым дружит

Слава Демин об украинском шоу-бизе

По словам ведущего и шоумена, большинство звезд украинского шоу-биза больше не вернут себе первые ступени. Придут новые таланты.

Процентов 60 того шоу-бизнеса, который был, больше не вернется в первые ступени. А будут новые артисты, новые лица,

– заявил Слава.

Демин добавил, что большинство звезд объединила одна важная черта – к ним всех пришло важное осознание. "Все поняли, что надо петь на украинском языке. Осознание пришло. 80% артистов, даже в быту общавшихся на русском языке, сейчас только на украинском общаются. И это круто".

Напомним, из-за своих интервью со звездами Слава Демин даже попал в скандал: его раскритиковали из-за того, что он тянет предателей в наше инфопространство. Но ведущий ответил, что поскольку украинцы до сих пор слушают таких певцов, он пытается донести до них, почему это неправильно.

Что другие думают об украинском шоу-бизе