Оля Цибульська радить усім молодим артистам брати бика за роги й розпочинати кар'єру. За її словами, "треба напружитися, щоб тебе побачили", але зараз можливо залетіти в інтернеті та втерти носа зіркам з так званого першого ешелону. Усе тому, що перегляди і прослуховування нині прозорі.
Читайте також "Поводяться не дуже гарно": Оля Цибульська дорікнула українцям за кордоном
Цибульська про те, як війна розгромила шоу-бізнес
Всі ієрархії, які, умовно, існували, рухнули. Війна розгромила шоу-бізнес. Ти тепер бачиш прозорий ринок, коли дивишся на кількість переглядів кліпу, а там не дев'ять мільйонів, а 235 тисяч. І всі чудово заспівали українською,
– іронічно заявила Оля Цибульська.
Оля Цибульська про шоу-бізнес під час війни: дивіться відео онлайн
Оля Цибульська про заробітки в шоу-бізнесі
Навіть під час війни в Олі Цибульської щільний графік, адже вона регулярно співає в госпіталях та на благодійних заходах, що організовують "порядні фонди, які точно віддають кошти на Збройні Сили або на допомогу переселенцям". Однак уже вісім місяців усі її виступи безкоштовні, тож з грошима, як і у всіх артистів, туго.
Я не буду жалітися, як колеги, що вся робота безкоштовна, тому що так і є, нікого цим не здивуєш. Зараз війна, і комерція відпала, вона змінила форму, її стало набагато менше. Вона більш у рекламних проявах, ніж у виступах. Виступи взагалі всі безкоштовні,
– розповіла Оля Цибульська.
- Нещодавно Злата Огнєвіч обурювалася, що організатори благодійних вечорів і вечірок не платять гонорар артистам, ставляться до них як до "розхідного матеріалу", покриваючи при цьому витрати на кейтеринг, звук.
- "Як так сталося, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, робота і талант, а також нелегка праця артистів знецінилася?.. Артисти заробляють своєю нелегкою працею на свій хліб. Коли до мене звертаються з проханням задонатити, то з яких надходжень донатити?" – висловлювалася співачка.