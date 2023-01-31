Український радіоведучий Слава Дьомін, який нещодавно розповів нові деталі стосунків з мамою, поділився новим дописом на своїй сторінці в інстаграмі. Він привітав колишню дружину з днем народження.
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Слава Дьомін привітав ексдружину з днем народження
У мережі ведучий опублікував архівне фото з колишньою дружиною Ксенією. Як він повідомив у підписі, цьому фото близько 15 років, ймовірно, його зробили ще на початку відносин. Слава Дьомін додав, що між ними залишилась любов попри розлучення.
Любов між колишніми існує! З днем народження, Ксю. Першій фотці 15 років,
– написав ведучий.
Слава Дьомін з дружиною 15 років тому / Фото з інстаграму ведучого
Що відомо про шлюб Слави Дьоміна та розлучення
Слава Дьомін перебував у шлюбі з дружиною Ксенією Міщенко 10 років. Він оголосив про розлучення два роки тому. Причиною цього став побут, через що взаємини подружжя стали токсичними. Ведучий зізнавався, що не хоче так швидко заходити у нові стосунки. Тоді для нього у пріоритеті були взаємини із сином, який переживав розлучення батьків.
У жовтні минулого року ведучий несподівано показав фото з колишньою, яким натякнув на ймовірне возз'єднання. У дописі він підкреслив, що стосунки між ексами мають бути такими, щоб не було соромно перед спільними дітьми. Слава додавав, що завжди є шанс на повернення кохання.