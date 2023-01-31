Український радіоведучий Слава Дьомін, який нещодавно розповів нові деталі стосунків з мамою, поділився новим дописом на своїй сторінці в інстаграмі. Він привітав колишню дружину з днем народження.

До теми Хапала за обличчя і наказувала мовчати: як мама Піке принижувала Шакіру – приголомшливе відео

Слава Дьомін привітав ексдружину з днем народження

У мережі ведучий опублікував архівне фото з колишньою дружиною Ксенією. Як він повідомив у підписі, цьому фото близько 15 років, ймовірно, його зробили ще на початку відносин. Слава Дьомін додав, що між ними залишилась любов попри розлучення.

Любов між колишніми існує! З днем народження, Ксю. Першій фотці 15 років,

– написав ведучий.



Слава Дьомін з дружиною 15 років тому / Фото з інстаграму ведучого

Додамо, що хоч Слава Дьомін неодноразово натякав на хороші стосунки з Ксенією й можливе возз'єднання, він однаково у пошуках нових стосунків. Адже висловив зацікавлення щодо учасниці "Холостяка" Аліни Єршової та запросив її на зустріч. Втім, вона поки що відповіла відмовою.

Що відомо про шлюб Слави Дьоміна та розлучення

Слава Дьомін перебував у шлюбі з дружиною Ксенією Міщенко 10 років. Він оголосив про розлучення два роки тому. Причиною цього став побут, через що взаємини подружжя стали токсичними. Ведучий зізнавався, що не хоче так швидко заходити у нові стосунки. Тоді для нього у пріоритеті були взаємини із сином, який переживав розлучення батьків.

У жовтні минулого року ведучий несподівано показав фото з колишньою, яким натякнув на ймовірне возз'єднання. У дописі він підкреслив, що стосунки між ексами мають бути такими, щоб не було соромно перед спільними дітьми. Слава додавав, що завжди є шанс на повернення кохання.