Украинский радиоведущий Слава Демин, который недавно рассказал новые детали отношений с мамой, поделился новым сообщением на своей странице в инстаграме. Он поздравил бывшую жену с днем рождения.

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Слава Демин поздравил экс-жену с днем рождения

В сети ведущий опубликовал архивное фото с бывшей супругой Ксенией. Как он сообщил в подписи, этому фото около 15 лет, вероятно, его сделали еще в начале отношений. Слава Демин добавил, что между ними осталась любовь, несмотря на развод.

Любовь между прежними существует! С днем рождения, Ксю. Первой фотографии 15 лет,

– написал ведущий.



Слава Демин с женой 15 лет назад / Фото из инстаграма ведущего

Добавим, хотя Слава Демин неоднократно намекал на хорошие отношения с Ксенией и возможное воссоединение, он все равно в поисках новых отношений. Ведь выразил интерес к участнице "Холостяка" Алины Ершовой и пригласил ее на встречу. Впрочем, она пока ответила отказом.

Что известно о браке Славы Демина и разводе

Слава Демин состоял в браке с супругой Ксенией Мищенко 10 лет. Он объявил о разводе два года тому назад. Причиной тому стал быт, из-за чего отношения супругов стали токсичными. Ведущий признавался, что не хочет так быстро заходить в новые отношения. Тогда для него в приоритете были отношения с сыном, который переживал развод родителей.

В октябре прошлого года ведущий неожиданно показал фото с бывшей, которым намекнул на вероятное воссоединение. В сообщении он подчеркнул, что отношения между эксами должны быть такими, чтобы не было стыдно перед общими детьми. Слава добавлял, что всегда есть шанс на возвращение любви.