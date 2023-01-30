За словами ведучого, в дитинстві його ніхто не слухав, мамі було байдуже, чим він цікавився. Через складний характер і бажання постійно всіма командувати Дьомін перестав спілкуватися з мамою.

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Чому мама для Слави Дьоміна стала перехожою

"Мені дуже подобалася залізниця, я ходив на дитячу залізницю і мене мама туди не пускала, потім мені почало подобатися радіо, і мені постійно говорили фразу: "Та скільки можна, ледь не задовбав тим радіо". Я розумію, що їй було важко. В неї складний характер", – розповів ведучий.

Зараз у Слави немає ніяких стосунків з мамою. Він все давно пробачив їй, але спілкуватися з жінкою все одно не хоче.

Я не хочу спілкуватися з цією людиною. Для мене вона стала як перехожа. Ну от вона є, ну добре. Я намагався декілька разів комунікувати з нею. У неї дуже складний характер і вона деспот. Має бути лише так, як вона сказала, безапеляційно. Мені таке спілкування не підходить. У мене немає моральної потреби з нею спілкуватися,

– поділився Дьомін.

Інтерв'ю Слави Дьоміна: дивіться відео онлайн

Ведучий додав, що стосунки з мамою почали погіршуватися з 10 – 11 років. До цього ведучий просто виконував все, що каже мама. А в другому класі почав прогулювати школу, йшов на вокзал, їхав кудись електричкою. За словами Слави, робив це, бо хотілося свободи. А мама навіть не намагалася поговорити, зрозуміти: "Мама, працюючи в управлінні внутрішніх справ у Львівській області, вона попросила знайомих слідчих, щоб вони пішли за мною, подивилися, куди ходжу. "А, на вокзал, на залізницю? Добре". Все? А поговорити? Воно все накопичувалося і накопичилося до того, що у 12 років я пішов з дому".

Нагадаємо, у вересні минулого року ведучий розповідав, що мама подала на нього в суд, хотіла отримати аліменти. "Мама у мене залишилась лише біологічна. Душевної мами немає. І ми не будемо йти одним шляхом", – підсумував тоді Дьомін. За час повномасштабної війни жінка намагалася сконтактувати з сином, але нічого не вийшло. Онук також не бажає спілкуватися з нею.