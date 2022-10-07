У експодружжя є спільний син. Ведучий поділився, що заради нього вони зберігають дружні стосунки. Дитина не має страждати через те, що батьки розлучилися.
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Слава Дьомін про стосунки з ексдружиною
Ведучий поділився кумедним фото з Ксенією, а словами про стосунки натякнув на ймовірне возз'єднання. Дьомін підкреслив, що стосунки між колишніми мають бути такими, щоб не було соромно перед спільними дітьми. А також, якщо це потрібно, можна працювати над поверненням кохання.
Стосунки з колишніми мають бути такими, щоб вам було не соромно перед спільними дітьми️. Саме такі у нас стосунки з Ксю! Ми вважаємо, що від того, що сталось між батьками, не має страждати дитина. А ще завжди є шанс на повернення кохання. Головне над цим попрацювати. Якщо це вам справді потрібно,
– написав ведучий під спільним знімком.
Слава Дьомін з ексдружиною / Фото з інстаграму ведучого
Розлучення Слави Дьоміна та Ксенії Міщенко: що відомо
- Слава та Ксенія були у стосунках 13 років, 10 з яких прожили у шлюбі.
- Ведучий розповідав, що їхні стосунки зруйнував банальний побут, вони стали токсичними. Закохані розуміли, що не мають одне до одного тих почуттів, які були раніше.
- Пів року пара намагалась врятувати шлюб, але все було марно. Про розлучення першим заговорив ведучий Слава. Чоловік одразу сказав, що шукатиме для себе нове житло.
- Після офіційного розлучення у дружини залишилась квартира, а у нього – автомобіль.
- Дьомін наголошував, що найголовніше в процесі розриву стосунків – це дитина. Він з Ксенією намагалися залишатися хорошими та люблячими батьками для сина навіть незважаючи на те, що більше не кохають одне одного.