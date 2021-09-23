Ведучий розлучився з дружиною Оксаною після 13 років стосунків. Ексзакохані не з'ясовували стосунки на публіці, як це люблять робити відомі пари. Вони зберегли дружні стосунки та продовжують виховувати 11-річного сина Влада.

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Слава Дьомін про нові стосунки

Чоловік поділився, що зараз у нього зароджуються нові стосунки. Зазначив, що він вже відчув, що таке батьківство, мав дуже хороші стосунки й не впевнений, що йому потрібні ще одні, які переростуть у сім'ю.

Я розумію, що в мене є син, якого потрібно виховати. І це мій основний обов'язок. Якщо в мене зараз буде нова сім'я, він від цього також страждатиме. Наразі в пріоритеті син,

– наголосив Дьомін.

Слава додав, що він вже познайомив дівчину з Владом. Однак чоловік не знає, чи буде вона його новою обраницею, оскільки стосунки в них ще не розпочалися. За словами Дьоміна, вона доросла жінка і все розуміє.

Зазначимо, в травні цього року Слава Дьомін разом із сином та ексдружиною літав на відпочинок у Стамбул.

Слава Дьомін про нові стосунки: дивіться відео онлайн