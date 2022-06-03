"Скажи мені, Боже": KRUTЬ на 100 день війни до сліз зворушила новою піснею

Українська бандуристка KRUTЬ зворушила неймовірно чуттєвою піснею "Скажи мені, Боже". Артистка презентувала її на 100 день боротьби українців за рідну землю.

На 100 день війни одразу декілька виконавців презентували пісні, які торкають найглибші струни душі. У композиціях висловили весь біль і жах, які зараз переживають українці.

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KRUTЬ заспівала про українців, які пережили 100 днів війни

Цю пісню Марина Круть написала ще у 2019 році. Тоді це була сублімація й проживання творчості особистого болю, а у 2022 – пісня про війну. Відео на зворушливий трек артистка записала ще у березні. Зйомки відбувалися у Хмельницькій філармонії, акомпанували Марині музиканти Симфонічного оркестру обласної філармонії. До створення цієї роботи долучилися 70 людей. Абсолютно всі працювали безплатно.

"Скажи мені, Боже" – це присвята кожному українцю, який прожив 100 днів несправедливої війни. Боротьба за Україну триває. Ще декілька місяців тому українці будували плани на майбутнє, навіть уявити не могли, що на батьківщину прийде ця страшна війна, яка щодня забиратиме життя земляків.

В дитинстві мені здавалось, що ветерани – це сиві діди, я не могла уявити, що ветеранами війни стануть мої близькі й друзі. Це дуже важке усвідомлення. Мистецтво говорить наперед. Ця пісня десь виринала із мене у сонячному 2019, аби у 2022 набути нового сенсу,

– поділилася авторка.

KRUTЬ – "Скажи мені, Боже": дивіться відео онлайн

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