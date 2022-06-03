На 100 день войны сразу несколько исполнителей презентовали песни, затрагивающие глубокие струны души. В композициях выразили всю боль и ужас, которые сейчас переживают украинцы.

Смотрите также "Слезы на глазах и муравьи": эксгастролер Лобода на 100 день войны выпустила "Молитву"

KRUTЬ спела об украинцах, переживших 100 дней войны

Эту песню Марина Круть написала еще в 2019 году. Тогда это была сублимация и проживание творчества личной боли, а в 2022 – песня о войне. Видео на трогательный трек артистка записала еще в марте. Съемки проходили в Хмельницкой филармонии, аккомпанировали Марине музыканты Симфонического оркестра областной филармонии. К созданию этой работы присоединились 70 человек. Совершенно все работали бесплатно.

"Скажи мне, Боже" – это посвящение каждому украинцу, прожившему 100 дней несправедливой войны. Борьба за Украину продолжается. Еще несколько месяцев назад украинцы строили планы на будущее, даже представить не могли, что на родину придет эта страшная война, которая будет ежедневно уносить жизни земляков.

В детстве мне казалось, что ветераны – это седые деды, я не могла представить, что ветеранами войны станут мои близкие и друзья. Это очень тяжелое сознание. Искусство говорит вперед. Эта песня где-то возникала из меня в солнечном 2019, чтобы в 2022 приобрести новый смысл,

– поделилась автор.

KRUTЬ – "Скажи мені, Боже": смотрите видео онлайн

Украинские звезды поют о войне: новинки