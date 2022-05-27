Російська агресія продовжує забирати життя в українських дітей. Через війну вже загинули понад 240 дітей, ще понад 400 поранені. І це лише офіційно підтверджені випадки. Через постійні обстріли та тимчасову окупацію деяких територій точну кількість жертв цієї війни серед дітей не можна визначити.

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Тіна Кароль заспівала колискову для загиблих дітей

Тіна не лише артистка, а й матір. Їй так само як і мільйонам українців, болить за дітей, які живуть у час війни. Їхнє дитинство проходить під звуки обстрілів.

Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні щодня плаче за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває! Цю колискову присвятила саме їм, тим діткам, які вже ніколи не почують колискових,

– сказала Кароль.

Зворушливий спів виконавиці доповнило проникливе відео з кадрами жорстокої війни, яку Росія цинічно продовжує на українській землі.

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