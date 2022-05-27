Російська агресія продовжує забирати життя в українських дітей. Через війну вже загинули понад 240 дітей, ще понад 400 поранені. І це лише офіційно підтверджені випадки. Через постійні обстріли та тимчасову окупацію деяких територій точну кількість жертв цієї війни серед дітей не можна визначити.
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Тіна Кароль заспівала колискову для загиблих дітей
Тіна не лише артистка, а й матір. Їй так само як і мільйонам українців, болить за дітей, які живуть у час війни. Їхнє дитинство проходить під звуки обстрілів.
Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні щодня плаче за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває! Цю колискову присвятила саме їм, тим діткам, які вже ніколи не почують колискових,
– сказала Кароль.
Зворушливий спів виконавиці доповнило проникливе відео з кадрами жорстокої війни, яку Росія цинічно продовжує на українській землі.
Тіна Кароль – "Ой ходить сон коло вікон": дивіться відео онлайн
Проникливі прем'єри від українських зірок
- Слава Камінська випустила свій перший трек українською мовою "Я хочу додому".
- Настя Каменських презентувала пісню You crying ("Ти плачеш"), в якому просить світ не забувати про війну в Україні.
- Христина Соловій випустила композицію "Я твоя зброя", яку присвятила борцям за Україну.
- MamaRika написала пісню-крик душі "Сину" та показала щемливий кліп, де вона годує 9-місячного сина грудьми.